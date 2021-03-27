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تعرّف على تشكيل لقاء غزل شبين وميت خاقان في القسم الثالث

السبت 27/مارس/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تقام بعد قليل مباراة غزل شبين مع ميت خاقان بملعب الغزل، بالجولة الـ 21 للمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث .

ويضم تشكيل الغزل كلاً من، محمد أبو علي أوسه، ومصطفى ريشه، وأحمد قاسم، ومصطفى عادل كولا، واسلام رمضان، ونادر السيد كالوشة، وعلاء فودة، وأحمد يحيى، وسعيد ربيع ، واسلام فرج، ومؤمن قصري.

البدلاء ابراهيم زايد حارس مرمى مواليد 2001 وكريم عبد الله مواليد 2003 ورفعت دياب وعلي ممدوح عامر، وابراهيم حامد، وفتحي جمال ومحمود عبد النعيم جرودو، ومحمود عبد العزيز، ومحمد عبد الغني .

ويضم تشكيل ميت خاقان كلاً من، سعيد سمير، وصبحي رفعت، ومحمد عادل عبد السميع، وأحمد سعد، ومصطفى حمدي ومحمد عبد الغفار، وأحمد أشرف، وحماده عبد الجليل، وأسامة رمضان، وعبد الخالق سبيكة، ومحمود عرفه.

البدلاء، أحمد فتح الله، واسلام فريد، وعمار أسامة، ويوسف حمدي، ومحمد ريعو، وعلاء زقزوق، ومحمد بالوظة، وعمر إيهاب، ومحمد غازي.

يدير المباراة الحكم أحمد ماجد، يعاونه ماجد مرسي، وعمرو الشاذلي.

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