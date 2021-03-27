Advertisements

التضامن تعلن موعد صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطاري سوهاج (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بصرف التعويضات لمصابي وأسر ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، ومضاعفتها لتصل لـ 100 ألف للشهيد، و75-100 ألف للمصابين حسب درجة الإصابة، منوهًا بأنه تم التواصل مع المصانع التابعة للوزارة لإنتاج الأجهزة التعويضية لأي مصاب فقد أحد أعضاءه.

وأوضح "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم التواصل مع الجمعيات الأهلية الشريكة مع الوزارة لصرف تعويضات عاجلة ومباشرة وتوفير أماكن لأسر المصابين لإقامتهم داخل المحافظات لزيارة ذويهم أو استلام جثث المتوفين، منوهًا بأن المصابين من سوهاج وأسوان وقنا والأقصر، وتم توزيعهم على أكثر من 12 مستشفى داخل سوهاج بالإضافة للمستشفى الجامعي.

وتابع، أنه سيتم صرف إعانات عاجلة لأسر الشهداء والمصابين لعملية الدفن واستيعاب الموقف، مع توفير كافة الخدمات اللازمة من إغاثة عاجلة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، مع توفير فريق للدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وأسر المصابين والشهداء، موضحًا أن الرئيس وجه بصرف معاش استثنائي ثابت للمصابين بعجز كلي، موضحًا أنه تم إعطاء توجيهات للقطاعات المسئولة والخاصة بالمعاشات الاستثنائية لضم هؤلاء الفئات لتكافل وكرامة؛ لكون كثير من المصابين والشهداء كانوا عمالة مؤقتة.

ونوه، بأن بعض الجمعيات قامت بتوفير مبالغ نقدية سريعة وسيتم صرفها نهاية اليوم لأسر الضحايا والمصابين.

أخبار تهمك

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ أقل من ساعتين

تعرّف على تشكيل لقاء غزل شبين وميت خاقان في القسم الثالث

منذ نصف ساعة

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

تم غلقه وتشميعه قبل انهياره.. كل ما تريد معرفته عن عقار جسر السويس المنهار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 12 ساعة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 18 ساعة

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 9 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 55 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

02:06 م

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 م

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها