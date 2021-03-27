التضامن تعلن موعد صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطاري سوهاج (فيديو)

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بصرف التعويضات لمصابي وأسر ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، ومضاعفتها لتصل لـ 100 ألف للشهيد، و75-100 ألف للمصابين حسب درجة الإصابة، منوهًا بأنه تم التواصل مع المصانع التابعة للوزارة لإنتاج الأجهزة التعويضية لأي مصاب فقد أحد أعضاءه.



وأوضح "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم التواصل مع الجمعيات الأهلية الشريكة مع الوزارة لصرف تعويضات عاجلة ومباشرة وتوفير أماكن لأسر المصابين لإقامتهم داخل المحافظات لزيارة ذويهم أو استلام جثث المتوفين، منوهًا بأن المصابين من سوهاج وأسوان وقنا والأقصر، وتم توزيعهم على أكثر من 12 مستشفى داخل سوهاج بالإضافة للمستشفى الجامعي.



وتابع، أنه سيتم صرف إعانات عاجلة لأسر الشهداء والمصابين لعملية الدفن واستيعاب الموقف، مع توفير كافة الخدمات اللازمة من إغاثة عاجلة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، مع توفير فريق للدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وأسر المصابين والشهداء، موضحًا أن الرئيس وجه بصرف معاش استثنائي ثابت للمصابين بعجز كلي، موضحًا أنه تم إعطاء توجيهات للقطاعات المسئولة والخاصة بالمعاشات الاستثنائية لضم هؤلاء الفئات لتكافل وكرامة؛ لكون كثير من المصابين والشهداء كانوا عمالة مؤقتة.



ونوه، بأن بعض الجمعيات قامت بتوفير مبالغ نقدية سريعة وسيتم صرفها نهاية اليوم لأسر الضحايا والمصابين.

