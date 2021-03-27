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تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 02:29 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، من قيام جماعات إجرامية بإعادة استخدام قوارير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستخدمة والفارغة، وبيع منتجات مغشوشة عبر الإنترنت، خاصة عبر الشبكة المظلمة.

 

وتلقت وزارات الصحة والسلطات الوطنية التنظيمية ومنظمات المشتريات العامة، عروضًا مشبوهة لتزويدها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

 

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي في جنيف: "نحث على التخلص الآمن من قوارير اللقاح المستخدمة والفارغة، أو إتلافها لمنع إعادة استخدامها من قبل الجماعات الإجرامية".

 

وأضاف تيدروس غيبرييسوس: "ونحث جميع الناس على عدم الحصول على اللقاحات المضادة لهذا الفيروس خارج برامج التطعيم التي تديرها الحكومة"، مشيرا إلى أن "أي لقاح يتم شراؤه خارج هذه البرامج، ربما يكون دون المستوى المطلوب أو مزيفا، وأنه قد يتسبب بأضرار جسيمة".

 

وأوضح غيبرييسوس، أن أي ضرر ناتج عن منتج مزيف لا يعكس سلامة اللقاح المضاد لفيروس كورونا الأصلي، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية على دراية بتقارير أخرى عن الفساد وإعادة استخدام قوارير اللقاح الفارغة.

 

وتابع غيبرييسوس: "يجب الإبلاغ عن أي عملية بيع مريبة للقاحات إلى السلطات الوطنية التي ستبلغ منظمة الصحة العالمية".

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