الإمارات تطلق استراتيجية وطنية لتحفيز الصناعة

اطلقت الإمارات اليوم استراتيجية وطنية لتحفيز الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فيها، للنهوض بالقطاع الصناعي فيها وتوسيع حجمه.





وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة".





وبحسب "الفرنسية" فإن الاستراتيجية ستقوم أيضا بالسعي إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محليا وعالميا.