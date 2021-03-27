"التخطيط": غدًا فتح باب التقدم لمشروع مختبر الابتكار المستدام

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- عن فتح باب التقدم بهاكاثون صناعة السينما والتكنولوجيا أولى فعاليات مشروع مختبر الابتكار المستدام؛ وذلك بدءًا من غد الأحد؛ بالتعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجيمناي أفريقيا، وجمعية المصدرين المصريين.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن مشروع مختبر الابتكار المستدام هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ والذي يستهدف العمل على دعم وتطوير الابتكارات التي تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن أربعة مختبرات هى الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والاقتصاد الابداعي، والابتكارات الحكومية.

وأكدت السعيد أن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم الفني والتقني من خلال توفير معامل لتصنيع النماذج الأولية لتلك المشروعات ومساعدتها على اختبار هذه النماذج والتحقق منها باستخدام تكنولوجيا التصنيع، بالإضافة إلى دمج مخرجات عمل هذه الشركات الناشئة المتخرجة من المختبر في سلاسل القيمة العالمية من خلال رفع القدرات التصديرية لهذه الشركات.

من جانبها أكدت الدكتورة شريف شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المشروع يأتي في إطار مبادرة "كُن سفيرًا" التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب المصري في الفئة العمرية من 18-35 عامًا، مشيرة إلى مساهمة المشروع في إكمال الحلقة بين مخرجات مبادرة "كُن سفيرًا" ثم تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات مبتكرة تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال الأنشطة المختلفة التي تقدم تحت مظلة كل مختبر من أنشطة احتضان ومسرعات أعمال وخدمات استشارية.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف أنه بدءًا من غدًا الأحد الموافق 28 مارس ولمدة 10 أيام سيتم فتح باب التقدم في أولى فعاليات مختبر الابتكار المستدام؛ والمتمثلة في هاكثون صناعة السنيما والتكنولوجيا التابع لمختبر الاقتصاد الإبداعي، على أن تطلق فعاليات الهاكثون يوم 10 أبريل القادم ولمدة 3 أيام .

تابعت شريف أن الهاكاثون يهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة الشباب من رواد الأعمال المهتمين بصناعة السينما والتكنولوجيا ودعم مشروعاتهم، وذلك للنهوض بصناعة السينما التي تعد من أهم الصناعات الإبداعية المصرية، مشيرة إلى أن الهاكثون يعمل في إطار تحقيق أربعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالنمو الاقتصادي والعمل اللائق، والحد من أوجه عدم المساواة، والصناعة والابتكار، والمساواة بين الجنسين.

ويكون المشاركين من طلاب وخريجين معاهد السينما، وأكاديمية الفنون، وكليات الهندسة أقسام العمارة، وهندسة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى كليات الفنون الجميلة والتطبيقية، وأن يتراوح سن المشارك من 20 لـ 35 سنة، على أن يكون لديه خبرة عملية/ أو دراسية في مجال صناعة السينما والإنتاج والتكنولوجيا، كما يمكن التقديم في شكل فريق.