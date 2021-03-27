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"جونسون": لا يوجد سبب لتغيير خطط فتح إنجلترا

السبت 27/مارس/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، إنه لا يرى شيئًا في بيانات COVID-19 لتغيير خططه للتخفيف التدريجي للإغلاق في إنجلترا، مع الخطوات الرئيسية التالية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وأضاف جونسون، أنه يتطلع إلى قص شعره والحصول على نصف لتر من البيرة في حديقة الحانة، من بين الأنشطة المسموح بها إذا استمرت المرحلة الثانية من خطته في 12 أبريل. وفي يوم الاثنين، سيكون هناك تغيير أصغر، مما يسمح للمجموعات المكونة من 6 أفراد بالالتقاء في الخارج. سيتم حظر السفر إلى الخارج حتى 17 مايو على الأقل، وهو أيضًا أقرب تاريخ قد يعاد فتح أماكن الضيافة والأداء في الأماكن المغلقة.

على الرغم من أن جونسون قد حدد التواريخ التي يخطط فيها لتخفيف القيود، إلا أنه كان واضحًا أن "البيانات، وليس التواريخ" هي التي ستحدد ما إذا كان يمكن المضي قدمًا في إلغاء القفل. وقال جونسون في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الربيع للمحافظين: "في ظل الوضع الحالي، لا يمكنني رؤية أي شيء على الإطلاق في البيانات يثنيني عن الاستمرار في خارطة طريقنا نحو الحرية، وفتح اقتصادنا والعودة إلى الحياة التي نحبها.

جاءت تعليقاته بعد أن أظهرت البيانات أن الانخفاض الحاد الأخير في الإصابات بدأ في الاستقرار. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS) يوم الجمعة إن معدل انتشار عدوى COVID-19 في إنجلترا لم يعد ينخفض واستقر عند 1 من كل 340 شخصًا.

كما قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه من المتوقع حدوث تباطؤ في الانخفاض الحاد في معدلات الإصابة بعد إعادة فتح المدارس في 8 مارس.

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