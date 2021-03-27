Advertisements

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

السبت 27/مارس/2021 - 02:45 م
رئيس فنزويلا
رئيس فنزويلا
وكالات
Advertisements

جمدت شركة فيسبوك، صفحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بزعم انتهاكها لسياسات "الشركة المعنية بمكافحة المعلومات المضللة عن كوفيد-19، وترويجه لدواء يزعم دون دليل أنه يعالج المرض.

 

وفى يناير الماضي، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن عقار "كارفاتيفير" المشتق من نبات الزعتر، ويؤخذ عبر الفم "معجزة" تحيد فيروس كورونا دون آثار جانبية.

 

وكانت شركة فيسبوك، حذفت مقطعًا مصورًا للرئيس الفنزويلي يروج فيه للعقار.

 

وأوضحت شركة فيسبوك، أن المقطع المصور ينتهك سياسة مكافحة المزاعم الزائفة "بأن شيئًا، ما يمكن أن يضمن الوقاية من التقاط عدوى كوفيد-19 أو الشفاء من كوفيد-19".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا فيسبوك فيروس كورونا فنزويلا تحرك عاجل

أخبار تهمك

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 18 ساعة

تعرّف على تشكيل لقاء غزل شبين وميت خاقان في القسم الثالث

منذ 33 دقيقة

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ ساعتين

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 9 ساعات

تم غلقه وتشميعه قبل انهياره.. كل ما تريد معرفته عن عقار جسر السويس المنهار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بومبيو: نظام نيكولاس مادورو غير شرعي وفاسد

كيف واجه "مادورو" تدخلات أمريكا وأوروبا في شئون أوروبا؟‎

فنزويلا: اعتقال 3 بتهمة التآمر للإطاحة بمادورو

تقارير: أمريكا على اتصال مباشر مع جيش فنزويلا لزيادة الضغط على مادورو

"قاتل بن لادن" يحذر من نهاية دموية لأزمة فنزويلا

الرئيس الفنزويلي وزوجته يرقصان على كلمات "مادورو لن يرحل"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

02:06 م

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 م

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها