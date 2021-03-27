تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

جمدت شركة فيسبوك، صفحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بزعم انتهاكها لسياسات "الشركة المعنية بمكافحة المعلومات المضللة عن كوفيد-19، وترويجه لدواء يزعم دون دليل أنه يعالج المرض.

وفى يناير الماضي، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن عقار "كارفاتيفير" المشتق من نبات الزعتر، ويؤخذ عبر الفم "معجزة" تحيد فيروس كورونا دون آثار جانبية.

وكانت شركة فيسبوك، حذفت مقطعًا مصورًا للرئيس الفنزويلي يروج فيه للعقار.

وأوضحت شركة فيسبوك، أن المقطع المصور ينتهك سياسة مكافحة المزاعم الزائفة "بأن شيئًا، ما يمكن أن يضمن الوقاية من التقاط عدوى كوفيد-19 أو الشفاء من كوفيد-19".