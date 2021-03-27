الليلة.. عرض أولى حلقات حكاية "أيامنا الحلوة" على قناة "الحياة"

تبدأ قناة "الحياة" الليلة في عرض أولى حلقات الحكاية الرابعة من مسلسل "ورا كل باب"، والتي تحمل عنوان "أيامنا الحلوة"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.



حكاية "أيامنا الحلوة" بطولة هيدي كرم، محسن محي الدين، ياسر فرج ، ماهر سليم، منى عبد الغنى، كريم الحسيني، عمر عبد العزيز، مفيد عاشور، آية هشام، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج إيمان الحداد.



وعرضت قناة الحياة مؤخرًا ثلاثة حكايات من مسلسل "ورا كل باب" وهم "ورا كل باب "، "مالناش إلا بعض"،حكاية "شنطة شفر"، ويتم حاليًا تصوير الحكاية الخامسة والتي تحمل عنوان "طبق الأصل"، وهي بطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدي، إيهاب فهمي، وإخراج معتز حسام الدين.



مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.