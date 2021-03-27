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مقتل أكثر من 90 شخصا في احتجاجات ميانمار

السبت 27/مارس/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت تقارير إخبارية وشهود إن قوات الأمن قتلت أكثر من 90 شخصا في أنحاء ميانمار، اليوم السبت، في أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي.

وجاءت الحملة القاتلة في يوم القوات المسلحة، وقال الجنرال الكبير مين أونج هلاينج، زعيم المجلس العسكري، خلال عرض عسكري في العاصمة نايبيتاو للاحتفال بالحدث، أن الجيش سيحمي الناس ويسعى جاهدًا من أجل الديمقراطية.

وكان التلفزيون الرسمي قد قال يوم الجمعة إن المتظاهرين يخاطرون بإطلاق النار عليهم "في الرأس والظهر". على الرغم من ذلك، خرج المتظاهرون ضد انقلاب 1 فبراير في شوارع يانغون وماندالاي وبلدات أخرى. وقالت بوابة ميانمار الآن الإخبارية إن 91 شخصًا قتلوا في أنحاء البلاد على أيدي قوات الأمن.

وقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن صبيًا لا يتجاوز الخامسة من عمره كان من بين ما لا يقل عن 29 شخصًا قتلوا في ماندالاي. وقالت ميانمار ناو إن 24 شخصًا على الأقل قتلوا في يانغون. وقال الدكتور ساسا، المتحدث باسم CRPH، وهي جماعة مناهضة للمجلس العسكري أنشأها المشرعون المخلوعون، في منتدى على الإنترنت: "اليوم هو يوم عار للقوات المسلحة".

في غضون ذلك، قال اتحاد كارين الوطني، إحدى الجماعات الإثنية المسلحة في ميانمار، إنه سيطر على موقع عسكري بالقرب من الحدود التايلاندية، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص - بمن فيهم مقدم - وفقد أحد مقاتليه. وقالت ثو يا زاو في وسط بلدة مينجيان، حيث قُتل اثنان على الأقل من المتظاهرين: "إنهم يقتلوننا مثل الطيور أو الدجاج، حتى في منازلنا.. سنواصل الاحتجاج بغض النظر... يجب أن نقاتل حتى يسقط المجلس العسكري".

ولم يرد متحدث عسكري على دعوات تطلب التعليق على عمليات القتل التي نفذتها قوات الأمن أو هجوم المتمردين على موقعه.

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