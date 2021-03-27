Advertisements

كيف تراجعت وفيات حادث قطاري سوهاج لـ19 حالة بعدما كانت 32 حالة؟

السبت 27/مارس/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم إبلاغ هيئة الإسعاف بحادث تصادم قطاري سوهاج في الساعة 12:04 ظهر أمس، وفي خلال أقل من 5 دقائق وصلت أول سيارة إسعاف.

ووقع حادث تصادم قطاري سوهاج ظهر أمس الجمعة في تمام الساعة 11:42، وتم إبلاغ هيئة الإسعاف بحادث التصادم في الساعة 12:04، وفي خلال أقل من 5 دقائق وصلت أول سيارة إسعاف.

وتم الإعلان عن وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة ٦٦ آخرين الساعة 1:47، وبعد حوالي ساعتين وفي تمام الساعة 3:10 تم الإعلان عن زيادة أعداد مصابي الحادث ليصبحوا 91 مصابًا ووفاة 32 مواطنًا.

وبعد مرور حوالي ساعة وفي تمام الساعة 4:05 تم الإعلان عن زيادة ثانية بين أعداد مصابي القطارين إلى 108 مصابين، بينما استقر عدد الوفيات عند 32 حالة بلا زيادة أو نقص.

وجاء آخر تحديث لأعداد ضحايا قطاري الصعيد مساء أمس في تمام الساعة 9:43 حيث أعلنت وزارة الصحة آخر زيادة في أعداد المصابين ليصبحوا 165 مصابين، ووفاة 32 حالة.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في مؤتمر صحفي عقدته الحكومة ظهر اليوم السبت، انخفاض عدد الوفيات إلى 19 حالة فقط وليس 32 كما أعلن امس الجمعة.

وأصبحت الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطاري سوهاج، وبحسب وزيرة الصحة، فإن إجمالي عدد المصابين بلغ 185 حالة، و19 وفاة، إلى جانب 3 أكياس "أشلاء"، وبهذا تراجع اعداد الوفيات جراء الحادث.

وقالت الوزيرة: إن الأهالي اشتركوا في نقل عدد من الحالات بواقع 64 حالة، منهم 20 حالة كانوا في حالة غيبوبة تامة نتيجة الإصابة في الرأس وحدوث نزيف داخلي، وحينها أبلغ عن وفاتهم.

وأضافت الوزيرة، انه بعد مناظرة ال 20 حالة من قبل الفرق الطبية اتضح أنهم في غيبوبة فقط ولم يتوفوا، ومن ثمّ أصبح عدد الجثامين 19 فقط، و3 أكياس أشلاء متفرقة".

وكان تصادم وقع بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة، وذلك أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وأحد القطارين كان متوقفا حينما اصطدم به القطار الآخر من الخلف ونتج عن ذلك خروج عدة عربات من القطار المتوقف عن القضبان وانقلابها، مما أسفر عن وقوع مصابين ووفيات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاري سوهاج ضحايا قطاري سوهاج حادث قطاري سوهاج بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 10 ساعات

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ أقل من ساعة

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 13 ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 8 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 12 ساعة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

منذ ساعة و نصف

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

02:45 م

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

02:06 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها