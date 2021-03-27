كيف تراجعت وفيات حادث قطاري سوهاج لـ19 حالة بعدما كانت 32 حالة؟

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم إبلاغ هيئة الإسعاف بحادث تصادم قطاري سوهاج في الساعة 12:04 ظهر أمس، وفي خلال أقل من 5 دقائق وصلت أول سيارة إسعاف.





ووقع حادث تصادم قطاري سوهاج ظهر أمس الجمعة في تمام الساعة 11:42، وتم إبلاغ هيئة الإسعاف بحادث التصادم في الساعة 12:04، وفي خلال أقل من 5 دقائق وصلت أول سيارة إسعاف.





وتم الإعلان عن وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة ٦٦ آخرين الساعة 1:47، وبعد حوالي ساعتين وفي تمام الساعة 3:10 تم الإعلان عن زيادة أعداد مصابي الحادث ليصبحوا 91 مصابًا ووفاة 32 مواطنًا.





وبعد مرور حوالي ساعة وفي تمام الساعة 4:05 تم الإعلان عن زيادة ثانية بين أعداد مصابي القطارين إلى 108 مصابين، بينما استقر عدد الوفيات عند 32 حالة بلا زيادة أو نقص.





وجاء آخر تحديث لأعداد ضحايا قطاري الصعيد مساء أمس في تمام الساعة 9:43 حيث أعلنت وزارة الصحة آخر زيادة في أعداد المصابين ليصبحوا 165 مصابين، ووفاة 32 حالة.





وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في مؤتمر صحفي عقدته الحكومة ظهر اليوم السبت، انخفاض عدد الوفيات إلى 19 حالة فقط وليس 32 كما أعلن امس الجمعة.





وأصبحت الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطاري سوهاج، وبحسب وزيرة الصحة، فإن إجمالي عدد المصابين بلغ 185 حالة، و19 وفاة، إلى جانب 3 أكياس "أشلاء"، وبهذا تراجع اعداد الوفيات جراء الحادث.





وقالت الوزيرة: إن الأهالي اشتركوا في نقل عدد من الحالات بواقع 64 حالة، منهم 20 حالة كانوا في حالة غيبوبة تامة نتيجة الإصابة في الرأس وحدوث نزيف داخلي، وحينها أبلغ عن وفاتهم.





وأضافت الوزيرة، انه بعد مناظرة ال 20 حالة من قبل الفرق الطبية اتضح أنهم في غيبوبة فقط ولم يتوفوا، ومن ثمّ أصبح عدد الجثامين 19 فقط، و3 أكياس أشلاء متفرقة".



