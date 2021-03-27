الشماع: لماذا ممثلات بموكب المومياوات.. والتأجيل ضرورة (بيان)





أصدر بسام الشماع المرشد السياحى و عضو اتحاد الكتاب المصري وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية و المؤرخ المعروف، بيانًا بشأن مشاركة عدد من الممثلات في موكب المومياوات الملكية المزمع انطلاقه أبريل المقبل



وقال في بيانه:



أولًا: أسجل للتاريخ اعتراضي على ظهور ممثلات في حدث يتم وصفه بأنه حضاري، له علاقة بأفخم وأقوى حضارة حكمت العالم علمًا وثقافة وابتكارا وقوة في أزمنة قبل الميلاد.

وأتساءل ما هي علاقة ممثلات يمثلن أدوارًا لشخصيات متنوعة وقد يظهرن بملابس غير لائقة ولغة وألفاظ خارجة عن الأدب وبعيدة عن الرقي الأدبي والتربية السوية ولا تعبر عن المرأة المصرية الراقية أمام العالم.



ثانيًا: سؤال آخر لوزارة الآثار العنيدة، ما هي علاقة الممثلات بالمومياوات وجثامين الموتى؟



ثالثًا: سؤال لوزارة الآثار والسياحة ما هي علاقة الممثلات بالتسويق السياحي؟



وإذا كانت حجتكم أنهم مشهورات ووجوههن معروفة لدى العالم، فردى عليكم هو:"أنا أشك شكًا يقينيًا أن الشعب الفنزويلي يعرف هند صبرى أو الشباب في نيوزيلاندا مبهورين بيسرا أو أن الشعب الأميركي سوف يهرع إلى زيارة الأهرامات متحديًا الكورونا و متحديًا أسعار تذاكر دخول الأماكن الأثرية والمتاحف المصرية المبالغ فيها عندما يشاهد ممثلة مصرية أو غيرها وهي واقفة بجانب هرم "سنفرو" بدهشور أو تتكلم الفرنسية ".



رابعًا: لا أوافق على ردود مثل شاهدوا أولا ثم اعترضوا بعدها لو لم يعجبكم!

وماذا سوف يفيد اعتراضنا بعد وقوع الفشل.



المبدأ أصلا مرفوض ويجب عليكم الاستماع إلى صوت العقل والمنطق والخبرة.



خامسًا: يجب تأجيل الموكب والاحتفالية احترامًا لحالة الحزن التي يعيشها الشعب المصرى الآن من جراء حادث القطارين الكارثي.



سادسًا: التأجيل سوف يعطيكم الوقت والفرصة لتصحيح الأخطاء التاريخية والأثرية المكتوبة على العربات التي سوف تنقل المومياوات والتي نوهت بالتفصيل فى تصريحات أخرى سابقة.



سابعًا: يجب أن يعلم مسؤولي الآثار والسياحة على مر العصور، إنه لما نصحح أو نقترح عليهم أنر ما، فهذا لا ينتقص من قدرهم أو قدراتهم، نحن فقط ننظر من زاوية أخرى ربما تكون خافية عنهم.



وهكذا هي الحياة فلا خاب من استشار. وسيدنا محمد عليه الصلاة و السلام أخذ بالمشورة وهو أفضل خلق الله عز وجل.



ثامنًا: تأجيل الموكب إلى أجل غير مسمى، وعندما تنتهي الكورونا بأمر الله، وقتها نتحاور ونتناقش في عمل الموكب أو لا، والأفضل من وجهة نظري انطلاق الموكب من متحف التحرير متوجها إلى مقابرهم مثواهم الأصلى تحت شعار:"Going Home".



تاسعًا: أما عن المعنى الذي وصف بعض المصريين بالجهلاء فردي عليه أننا كلنا نعلم من هو الجاهل، هذا الشعب علم العالم على مدار التاريخ و مازال يبهر العالم فامسك لسانك وارجع إلى جحرك القهقريرا.