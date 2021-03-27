الصحة السعودية: تسجيل 502 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 502 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، رصدت الصحة السعودية 355 حالة تعافي من فيروس كورونا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.