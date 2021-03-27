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رئيس الوزراء البريطاني ينتقد الهجمات "المشينة" على الشرطة أثناء الاحتجاج
السبت 27/مارس/2021 - 03:03 م
منار طارق
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انتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشدة، اليوم السبت، ما وصفه بـ "الهجمات المشينة" على ضباط الشرطة بعد احتجاجات في بريستول بغرب إنجلترا تحولت إلى أعمال عنف أدت إلى اعتقال 10 أشخاص.
وقالت الشرطة المحلية إن مظاهرة شارك فيها أكثر من ألف شخص بعد ظهر يوم الجمعة كانت سلمية إلى حد كبير، لكن أبدت أقلية عداء للشرطة في وقت لاحق من المساء. وشهدت الليلة الماضية هجمات مشينة ضد ضباط الشرطة في بريستول.
وقال جونسون في تغريدة على تويتر: "لا ينبغي أن يواجه ضباطنا طوبًا وزجاجات وألعاب نارية يتم إلقاؤها عليهم من قبل حشد عازم على العنف وإلحاق الضرر بالممتلكات.. اقدم للشرطة والمدينة دعمي الكامل."
وأظهرت صور لرويترز، أن شرطة مكافحة الشغب هزمت حشود المحتجين بالدروع والهراوات. وكانت بريستول مركزًا للاحتجاجات ضد مشروع قانون حكومي يمر عبر البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة. وأصيب ضابطا شرطة بجروح خطيرة الأحد الماضي وأضرمت النار في سيارتين على الأقل للشرطة في المدينة بعد أن تحولت مظاهرة سلمية سابقة إلى أعمال عنف.
لا يُسمح بالاحتجاجات الكبيرة بسبب قيود COVID-19، لكن يمنح مشروع قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم الحكومية الشرطة صلاحيات جديدة لفرض قيود على الوقت والضجيج على احتجاجات الشوارع. وأثار ذلك غضب النشطاء وازداد التدقيق في تكتيكات الشرطة منذ رد الشرطة القاسي على وقفة احتجاجية في لندن بشأن مقتل سارة إيفيرارد.
وتعرضت الشرطة لمزيد من الانتقادات بعد أن قام صحفي بجريدة الديلي ميرور يوم الجمعة بتصوير أحد رجال الشرطة وهو يضربه وهو يصيح "ماذا تفعل؟". وفي تغريدة مع الفيديو، قال الصحفي ماثيو دريش: "اعتدت الشرطة عليّ في مظاهرة بريستول رغم أنني أخبرتهم أنني من الصحافة. كنت أراقب بكل احترام ما كان يحدث ولم أقم بتشكيل أي تهديد لأي من الضباط ”. وقالت الشرطة إنها كانت على علم بالفيديو وأنها تبذل جهودا للاتصال بالصحفي.
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