رئيس الوزراء البريطاني ينتقد الهجمات "المشينة" على الشرطة أثناء الاحتجاج

انتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشدة، اليوم السبت، ما وصفه بـ "الهجمات المشينة" على ضباط الشرطة بعد احتجاجات في بريستول بغرب إنجلترا تحولت إلى أعمال عنف أدت إلى اعتقال 10 أشخاص.





وقالت الشرطة المحلية إن مظاهرة شارك فيها أكثر من ألف شخص بعد ظهر يوم الجمعة كانت سلمية إلى حد كبير، لكن أبدت أقلية عداء للشرطة في وقت لاحق من المساء. وشهدت الليلة الماضية هجمات مشينة ضد ضباط الشرطة في بريستول.





وقال جونسون في تغريدة على تويتر: "لا ينبغي أن يواجه ضباطنا طوبًا وزجاجات وألعاب نارية يتم إلقاؤها عليهم من قبل حشد عازم على العنف وإلحاق الضرر بالممتلكات.. اقدم للشرطة والمدينة دعمي الكامل."