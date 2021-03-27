آيتن عامر تظهر بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"







ظهرت الفنانة آيتن عامر عبر صفحتها الشخصيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " بإطلالة جذابة.



نشرت الفنانه آيتن عامر صورهة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية فستان تايجر طويل، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وعلقت على الصورة قائلة :" اللي يحب مقابلتك اعده ، واللي يحاول يخسرك ساعده ".



وتابعت آيتن عامر قائلة :"واللي تلاقيه في الشده بيباعد ، زود كمان بعدين على اللي بعده "





الجدير بالذكر الفنانه آيتن عامر يعرض لها حاليًا عبر قناة"ON" مسلسل" في يوم وليلة"، وهو بطولة داليا مصطفى، أحمد رزق، حسني شتا، عابد عناني، صلاح عبد الله ، محمد مهران، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، مؤمن نور، محمد جمعة، حسني شتا، ولاء الشريف، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.