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آيتن عامر تظهر بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"

السبت 27/مارس/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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ظهرت الفنانة آيتن عامر عبر صفحتها الشخصيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " بإطلالة جذابة.

نشرت الفنانه آيتن عامر صورهة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية فستان تايجر طويل، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وعلقت على الصورة قائلة :" اللي يحب مقابلتك اعده ، واللي يحاول يخسرك ساعده ".

وتابعت آيتن عامر قائلة :"واللي تلاقيه في الشده بيباعد ، زود كمان بعدين على اللي بعده "


الجدير بالذكر الفنانه آيتن عامر يعرض لها حاليًا عبر قناة"ON" مسلسل" في يوم وليلة"، وهو بطولة داليا مصطفى، أحمد رزق، حسني شتا، عابد عناني، صلاح عبد الله ، محمد مهران، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، مؤمن نور، محمد جمعة، حسني شتا، ولاء الشريف، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

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