تعرف على تفاصيل أغنية"جنان بجنان" لباسكال مشعلاني



أغنية"جنان بجنان" من كلمات الشاعر رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى، وتظهر من خلالها بثلاث شخصيات كارتونية.



جدير بالذكر أنه من آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو مع المطرب إيساف يحمل اسم "فرصة نرجع" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر،وتقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة.. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله.. لكن أبوابه مفتوحه.





تستعد المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"جنان بجنان" وذلك مساء اليوم عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".