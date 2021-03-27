Advertisements

للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية ميكروباص حلوان

السبت 27/مارس/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements




قررت اليوم الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد حسن الخليل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية ميكروباص حلوان ".. لجلسة 26 يونيو للمرافعة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشرينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفي.


كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة حكمها علي 32 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان..

حيث قضت بمعاقبة 7 متهمين بالاعدام شنقا وعاقبت 3 بالمشدد لمدة 15 سنة وعاقبت 15 متهما اخرين بالسجن 10 سنوات وقضت ببراءة 7 اخرين


وتضمن امر الاحالة بان المتهمين خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتى القاهره والجيزة من الاول حتى الرابع عشر انضموا الى جماعة محظوره تهمل على منع موْسسات الدوله والسلطات العامخ من ممارسة اعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بانهم انضموا الى جماعة تدعو الى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثانى والعشرين شاركو فى جماعة اسست على خلاف احكام القانون وقدموا لبعض المتهمين ماوى وأخفاء الاسلحة النارية ونقل اوراق بها تعليمات لاعضائها لباقى المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين واخرين بامداد جماعة اسست على خلال احكام القانون بالاسلحة والذخائر واموال ومعلومات.

كما شرعوا فى قتل مجندين عمدا مع سبق الاصرار والترصد واعدوا اسلحة نارية وخرطوش لقتلهم.

والمتهمين هم محمود عبد التواب واحمد سلامة ومحمد سعداوى ومحمد ابراهيم ابو هيبة وابو سريع محمود وإبراهيم اسماعيل وعبد الله شكرى ومحمود عبد الله ومحمد ايمن عبد الوهاب وعمر احمد حسنى وخالد احمد محمود واحمد عدلى لطفى وعلى ليمن ومحمود حسين وحسام الدبن واسامة ابراهيم وحسين بلال واحمد عبد الحميد وعمار محيى الدين وهشام عبد العظيم واسلام نور الدين ومحمد عبد الحليم وعمر عبار وعمر احمد سالم ومحمود سعيد على وسمير سعد الدين وسامح سعد الدين وطارق ابو اليازيد وهانى عبد المنعم واسامة سيد عيد ومحمد عمر عبد الله ومحمد حسن محمد خليل.

واضافت النيابه بان المتهمين قاموا باستهداف افراد الشرطة المعيين بكميين الميزان بطريق القاهره واسيوط الزراعى مستخدمين فى ذلك اسلحة نارية وشرعوا فى قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الامنى لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

أخبار تهمك

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ حوالي 4 ساعات

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 22 ساعة

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ أقل من ساعة

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 10 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

02:45 م

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

02:06 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها