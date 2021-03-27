رئيس هيئة قناة السويس: لا يوجد أي إصابات أو وفيات أو تلوث بسبب السفينة الجانحة

تقدم الفريق أول أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بالاعتذار لتأخره في إصدار بيانات وأحاديث للإعلام باسمه وكان يعتمد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة كل 6 ساعات؛ لكون الحادث كان صعب والوقت ضيق، وكان همهم سرعة تحريك السفينة الجانحة.



وأضاف "ربيع"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن حادث جنوح السفينة وقع في الساعة السابعة صباحًا، في الكيلو 151 تنقيب قناة السويس، مؤكدًا أنه لا توجد أي إصابات أو وفيات أو حتى تلوث أو بقع من الزيت والوقود من السفينة الجانحة بالقناة.



وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه فور وقوع الحادث، تم التعامل مع السفن الموجودة بالمجرى الملاحي بشكل سريع لترتيبها؛ لكون السفينة أغلقت المجرى الملاحي، وعدد سفن الانتظار 321 سفينة، ويتم تقديم كافة الخدمات اللوجيستية لهم، وتم تشكيل غرفة عمليات من مختلف التخصصات بالهيئة للتعامل مع السفينة الجانحة.

