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مدير معهد ناصر يكشف لـ"الفجر" الحالة الصحية لمصابي حادث قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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كشف الدكتور محمود سعيد، مدير مستشفى معهد ناصر، عن حالة الـ3 مصابي حادث قطاري سوهاج، الذين أتوا برفقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ليتلقوا الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى معهد ناصر.

وأضاف مدير مستشفى معهد ناصر في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الـ3 مصابين ذكور وأعمارهم (21 و29 و33) عامًا، مشيرا إلى أنهم بحالة صحية مستقرة الآن، بعدما تم إجراء عدة عمليات لهم كل مصاب حسب إصابته.

وأوضح "سعيد"، أنهم كانوا يعانون من كسور مضاعفة، وجروح غائرة في أماكن متفرقة في الجسم وقطع في الأعصاب، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم التعامل معهم.

وكان تصادم وقع بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة، وذلك أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وأحد القطارين كان متوقفا حينما اصطدم به القطار الآخر من الخلف ونتج عن ذلك خروج عدة عربات من القطار المتوقف عن القضبان وانقلابها، مما أسفر عن وقوع مصابين ووفيات.

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