"ربنا ما يحرمني منك".. بكلمات مليئة بالحب تامر حبيب يُهنئ كندة علوش بمناسبة عيد ميلادها

حرص السيناريست تامر حبيب على تهنئة صديقته الفنانة كندة علوش بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر تامر حبيب صورة جمعته بالفنانة كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف، وعلق عليها قائلاً :" سنة٢٠٠٣ وفي مدينة دمشق الحبيبة كان اللقاء الأول، وبدون عقود ولا أقلام فقط بالعشرة الطيبة وقّعنا عقد الأخوة والصداقة الأبدية".



وتابع تامر حبيب قائلاً:"ربنا ما يحرمني منك ويسعدك ويهنيكي يا صاحبة وأخت وأم وسند وقلب حنين يا عشرة العمر يا كندوشة، كل سنة وانتي طيبة ".



وفي سياق آخر، يواصل السيناريست تامر حبيب كتابة فيلمه الجديد "شلة ليبون" الذي يتعاون فيه مع المخرجة ساندرا نشأت، والفيلم تدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون مرة واحدة في العام، ليلة رأس السنة، يلعبون البوكر في شقة أحدهم بعمارة" ليبون" الشهيرة في حي الزمالك، لكنها ليست قمارًا، بل هي مجرد لعبة يسترجعون من خلالها مصائرهم التي تقاطعت منذ تزاملهم في الدراسة بواحدة من مدارس حي الزمالك العريقة، حكاية تبدو عادية، غير أنها بالفعل غير عادية.