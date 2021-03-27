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المواجهة المُرتقبة.. موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي فى نصف نهائى كأس الاتحاد

السبت 27/مارس/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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آسفرت مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مواجهة قوية تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي فى لقاء قوي يرغب فيه الثنائي للفوز من أجل الصعود للمباراة النهائية والفوز باللقب.


وتقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يوم السبت 17 إبريل فى تمام الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.


بينما فى مباراة نصف النهائي الأخري سيواجه فريق ساوثهامبتون نظيره ليستر سيتي فى لقاء قوي بين الفريقين يرغب الثنائي فى الفوز والصعود للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب.


ويذكر أن تشيلسي تحقق نتائج مميزة تحت قيادة المدرب توماس توخيل بينما مانشستر سيتي أقترب من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي البريميرليج.

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نصف نهائي كأس الاتحاد مواجهة قوية تشيلسي ضد مانشستر سيتي الدورى الإنجليزي

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