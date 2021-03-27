Advertisements

لضم المستندات.. تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما بـ خلية داعش العجوزة

السبت 27/مارس/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements



قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني أولي جلسات محاكمة 12 متهما في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ خلية داعش العجوزة.. لجلسة 23 مايو المقبل لضم المستندات

وضمت القضية كلا من مصطفى عبدالهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض.

وأتهمت النيابة المتهمون أنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وايضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.

أخبار تهمك

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 18 ساعة

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

منذ ساعة و نصف

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 10 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ أقل من ساعة

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 8 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

02:45 م

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

02:06 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها