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كارتيرون يقرر رحيل هذا الثلاثي في الميركاتو المقبل
السبت 27/مارس/2021 - 03:21 م
غدير أحمد
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رحيل ثلاثي الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة نظرًا لعدم الحاجات إليهم.
حميد أحداد
لن يستطيع المهاجم المغربي حميد أحداد في أكتساب ثقة الجهاز الفني للفريق، وذلك خاصة وأن اللاعب حصل على عدة فرص مع القلعة البيضاء، دون أن ينجح في إثبات ذاته.
وتلقي أحداد خلال الفترة الماضية عروضا من أندية مغربية، ولكن رفض الزمالك رحيله بعد احتراف مصطفى محمد في نادي جالطة سراي التركي.
محمد عبدالسلام
أصبح من المستحيل أستمرار المدافع محمد عبدالسلام مع الزمالك، خاصة بعد تأكد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة باتشيكو الذي طالب بالتعاقد مع مدافع جديد في الموسم المقبل.
ومن المقرر أن يرحل عبدالسلام على سبيل الإعارة لأحد أندية الدوري بنهاية الموسم الجاري، ليحصل على فرصة أكبر للعب في الفترة المقبلة.
محمود عبدالعزيز
أصبح لاعب الوسط محمود عبدالعزيز خارج حسابات كارتيرون بصورة نهائية، حيث إنه لم ينضم لقوائم الفريق في المباريات خلال الفترة الماضية.
وتلقي عبدالعزيز تعروضا من أندية محلية في ينايرالماضي، إلا أن اللاعب كان يفضل الانتقال لسموحة في الوقت الذي رفض فيه الزمالك العرض السكندري.
وتولى كارتيرون مهمة تدريب الزمالك في ولاية ثانية عقب رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو من منصبه.
يستعد نادي الزمالك لخوض مباراته أمام مولودية الجزائر، السبت المقبل، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.
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