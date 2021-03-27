كارتيرون يقرر رحيل هذا الثلاثي في الميركاتو المقبل

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رحيل ثلاثي الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة نظرًا لعدم الحاجات إليهم.









حميد أحداد

لن يستطيع المهاجم المغربي حميد أحداد في أكتساب ثقة الجهاز الفني للفريق، وذلك خاصة وأن اللاعب حصل على عدة فرص مع القلعة البيضاء، دون أن ينجح في إثبات ذاته.









وتلقي أحداد خلال الفترة الماضية عروضا من أندية مغربية، ولكن رفض الزمالك رحيله بعد احتراف مصطفى محمد في نادي جالطة سراي التركي.









محمد عبدالسلام

أصبح من المستحيل أستمرار المدافع محمد عبدالسلام مع الزمالك، خاصة بعد تأكد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة باتشيكو الذي طالب بالتعاقد مع مدافع جديد في الموسم المقبل.









ومن المقرر أن يرحل عبدالسلام على سبيل الإعارة لأحد أندية الدوري بنهاية الموسم الجاري، ليحصل على فرصة أكبر للعب في الفترة المقبلة.









محمود عبدالعزيز

أصبح لاعب الوسط محمود عبدالعزيز خارج حسابات كارتيرون بصورة نهائية، حيث إنه لم ينضم لقوائم الفريق في المباريات خلال الفترة الماضية.









وتلقي عبدالعزيز تعروضا من أندية محلية في ينايرالماضي، إلا أن اللاعب كان يفضل الانتقال لسموحة في الوقت الذي رفض فيه الزمالك العرض السكندري.









وتولى كارتيرون مهمة تدريب الزمالك في ولاية ثانية عقب رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو من منصبه.

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراته أمام مولودية الجزائر، السبت المقبل، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.



