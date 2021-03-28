"تقلبات لمدة أسبوع".. ٤ تحذيرات من الأرصاد بشأن الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، مؤكدة على ضرورة عدم تخفيف الملابس حتى تنتهي موجة الرياح الباردة.





توقعات طقس اليوم الأحد

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء، لطيف على جنوب الصعيد.





وعن الشبورة المائية قالت الأرصاد: "شبورة مائية خفيفة صباحا على القاهرة والوجه البحري"، كما توقعت اضطرابًا شديدًا على البحر الأحمر وخليج السويس، لتصل سرعة الرياح من 75 إلى 85 كم س، وارتفاع الموج من 4 إلى 6 أمتار.





ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، ونشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.





تقلبات جوية تستمر أسبوعًا

وحذر خبراء الأحوال الجوية المواطنين من تخفيف الملابس، وأن ما يحدث ليس أكثر من تقلبات جوية ستمتد إلى أسبوع على أقل تقدير، وقد توقفت حركة الصيد والملاحة فى أماكن مختلفة.





نشاط الرياح الشمالية الباردة

وقال مسؤولي هيئة الأرصاد إن الرياح الشمالية الباردة ستنشط على مسطح البحر المتوسط ما يؤثر على كافة الأنحاء وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث سجلت درجة حرارة محطة أرصاد القاهرة ١٧ درجة مئوية وهي أقل من معدلات الحرارة في شهر مارس من كل عام وتستمر هذه الأحوال الجوية لمدة أسبوع قادم.





ارتفاع أمواج البحر الأحمر