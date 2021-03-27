Advertisements
نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 27- 3- 2021
السبت 27/مارس/2021 - 03:13 م
Advertisements
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 27-3-2021
سعر الدولار اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 27 -3-2021 بالبنوك، مع تعطل الجهاز المصرفي فى أجازته الأسبوعية ، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.. التفاصيل من هنا
سعر الذهب اليوم السبت 27-3-2021 في مصر
استقرت أسعار الذهب في الاسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 27-3-2021، مع بداية الأجازة الأسبوعية لبورصة الذهب والتى استطاعت أن تقلص الخسائر الأسبوعية بنهاية تعاملات أمس، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم السبت 27-3-2021 أمام الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم السبت 27-3-2021، أمام الجنيه المصرى، واستقر سعر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
الخام الأمريكي يسجل خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي
أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة عند تسوية تعاملات، مع مخاوف تعطل الإمدادات، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.. التفاصيل من هنا
ارتفاع الصادرات المصرية إلى شرق أوروبا بقيمة 46.5 مليون دولار
حقق صافي الصادرات المصرية إلى أهم دول شرق أوروبا، ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وخاصة الصادرات المصرية إلى دولة اليونان، وفق بيانات حكومية، وبلغ إجمالي الصادرات المصرية.. التفاصيل من هنا
الضرائب العقارية: 31 مارس أخر موعد لتقديم الاقرارات الضريبية
أكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أننا مستمرون للتيسير على المواطنين، خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية من خلال فتح عدة منافذ فى مبنى الخزانة العامة، وتوفير الدعم الفنى والتوعية اللازمة، وذلك بعدما تم مد فترة تقديم الإقرارات إلى نهاية مارس الحالى، التى كان من المقرر انتهاؤها فى ديسمبر الماضى، مطالبًا المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية.. التفاصيل من هنا
"الصناعة": ترخيص 240 مرجل بخاري واعتماد 86 مركز صيانة
كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر فبراير الماضى أن المصلحة أجرت 752 حملة تفتيشية على المصانع.. التفاصيل من هنا
"الزراعة": تنفيذ 13 مدرسة حقلية في 7 محافظات خلال أسبوع
قال عادل عبدالعظيم وكيل المركز للتدريب والإرشاد أنه تم خلال هذا الأسبوع إبتداء من ١٥- ٢٥ مارس الجاري تنفيذ (١٣) مدرسة حقلية.. التفاصيل من هنا
سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-3-2021 أمام الجنيه المصرى
سجل سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-3-2021، ثباتا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي استقرارا عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
الدولار الأمريكي يرتفع لأعلى مستوياته اليوم السبت
سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال التداولات مقابل معظم العملات الرئيسة أمس، مدعوما بموجة من التفاؤل إزاء بيانات اقتصادية أمريكية أفضل، وتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وارتفاع عوائد الخزانة.. التفاصيل منم هنا
صندوق النقد: منطقة اليورو تملك رؤوس أموال كافية لتجاوز أزمة كورونا
أكد صندوق النقد الدولي أمس، أن بنوك منطقة اليورو تملك رؤوس أموال كافية لتجاوز تأثير جائحة كوفيد - 19 وتمويل التعافي الاقتصادي، على الرغم من انكشافها بشدة على قطاعات شديدة التضرر من فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".. التفاصيل من هنا
البنك الدولي: ارتفاع الفقر في آسيا للمرة الأولى من 20 عاما
قال البنك الدولي، إن أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية، تسبب في أول ارتفاع للفقر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ عقدين.. التفاصيل من هنا
حصاد التعاون الدولي.. توقيع 7 اتفاقيات وتعزيز التعاون مع الأردن والعراق
شهد الأسبوع المنقضي العديد من التطورات على مستوى العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول العربية، حيث انعقدت فعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي أعدت ونسقت لها وزارة التعاون الدولي طوال الفترة الماضية.. التفاصيل من هنا
10 مليارات دولار أسبوعيا خسائر التجارة العالمية من تعطل قناة السويس
قال محللون "إن سفينة الحاويات "إيفر جيفن" التي جنحت في قناة السويس وأوقفت الملاحة ونقل البضائع عبر الممر المائي، تفرض ضغوطا على سلاسل الإمداد العالمية التي تعاني جراء انتعاش النشاط الاقتصادي وشح المعروض من حاويات الشحن".. التفاصيل من هنا
"التخطيط": غدًا فتح باب التقدم لمشروع مختبر الابتكار المستدام
أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- عن فتح باب التقدم بهاكاثون صناعة السينما والتكنولوجيا.. التفاصيل من هنا
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements