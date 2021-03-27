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كارتيرون يعلن عن تشكيل الفريقين الذين سيخوضوا تقسيمة الزمالك

السبت 27/مارس/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الفريقين الذين سيخوضوا تقسيمة بعد قليل بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وجاءت تلك التقسيمة بعد إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا لها أمس أمام فريق شباب النادي.

وجاء تشكيل الفريقين كالآتي:-

الفريق الأول : محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد عبدالسلام ، حسام عبدالمجيد ، حاتم محمد ، حمزة المثلوثي في خط الدفاع وأيمن حفني ، محمود عبدالعزيز “زيزو” ، ياسين مرعي ، حسين فيصل ، وحسام أشرف في خط الوسط وحميد أحداد في خط الهجوم.

الفريق الثاني : محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني، محمود علاء ، حازم إمام، محمد عبدالشافي في خط الدفاع وإسلام جابر ، محمد اشرف “روقا”، اشرف بن شرقي، ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” ، ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط ومروان حمدي في خط الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء للتقسيمة كلا من: أحمد نادر السيد، والسيد عطية وسيف فاروق جعفر، رضا محمد ، محمد حسام بيسو .

وانطلقت التقسيمة منذ قليل ويرتدي فريق اللون الأسود و فريق اللون الموف.

وقام الجهاز الإداري للفريق باستقدام طاقم تحكيم درجة أولى لإدارة التقسيمة ويتكون الطاقم من مصطفى الجمل حكم ساحة، ويعاونه عمرو سعد و وليد ممدوح.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه مولودية الجزائر و المقرر لها ٣ إبريل المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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