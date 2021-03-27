ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم





ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية بشكل طفيف، اليوم السبت الموافق 27 مارس 2021، في ظل تذبذب أسعار الذهب عالميًا.

وسجلت أسعار الذهب من عيار 24 في المملكة، نحو 208.82 ريال، فيما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 182.72 ريال وارتفع سعر جرام الذهب من عيار 18 مسجلًا نحو 156.61 ريال.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6498.75 ريال، بينما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في السعودية نحو 1531.34 ريال.

وفي ختام الأسبوع أمس الجمعة، لم يطرأ تغيير على الذهب في التعاملات الفورية ليستقر عند 1727.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1726.30 دولار للأوقية.

وقال برايان لان العضو المنتدى لدى جولد سيلفر سنترال: «قوة الدولار بالتأكيد تكبح الذهب وفي الوقت الحالي فإن عوائد الخزانة انخفضت قليلا، هذا من المفترض أن يكون إيجابيا للذهب من الناحية الفنية».