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كارتيرون يعقد جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق التدريبات الجماعية

السبت 27/مارس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وحرص كارتيرون على الترحيب بأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد المنضم حديثا للجهاز، وتحدث معه في وجود أسامة نبيه المدرب العام وفيرناندو مخطط الأحمال، في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي للفريق والتجهيز للفترة المقبلة.

كما تناقش الجهاز في الأمور الفنية التي ستتم اليوم، كذلك التقسيمة الودية التي ستقام بعد قليل والتي تأتي لتعويض المباراة الودية التي تم إلغائها وكان مقررا لها أمس.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية واستشفائية بمجمع صالات دكتور أشرف صبحي، وذلك تحت قيادة فرناندو مخطط الأحمال و أعضاء الجهاز الطبي للفريق.

وحرص كارتيرون المدير الفني على الإشراف على هذه الفقرة بنفسه، والتشديد بتنفيذها بقوة، حيث يعتبر هذا التمرين مهم لإعطاء عضلات الجسم الاستشفاء المطلوب قبل تنفيذ التدريبات.


وانتظم أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تدريبات الفريق المقامة حاليا، حيث يقود المران بصحبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحرص لاعبو الفريق على استقبال المدرب المساعد الذي انضم اليوم للجهاز الفني، وتحيته وتبادل معه الأحاديث بشكل سريع قبل انطلاق المران .

كما كان هناك استقبال خاص من مجموعة الناشئين المتواجدين بالفريق للمدرب المساعد، حيث سبق وقام بتدريبهم في فرقهم بقطاع الناشئين وخصوصا مواليد ٢٠٠١.

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