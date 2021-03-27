قتلى ومفقدون جراء وقوع عشرات الخبراء الأجانب في كمين إرهابي بموزمبيق

أفاد موقع TimesLive الجنوب إفريقي، اليوم السبت، قافلة من 17 سيارة تقل عشرات من الخبراء الأجانب، وقعت في كمين نصبه مسلحون من جماعات إسلامية متطرفة في شمال موزمبيق.

وهرب الخبراء الذين يعملون في مشروع كبير للغاز الطبيعي المسال والتابع لشركة "توتال" الفرنسية، من فندق في مدينة بالما كانوا محاصرين فيه من قبل مسلحين، على متن 17 سيارة، ونجحت 7 سيارات فقط في الخروج من الكمين.

وأشار مصدر أمني محلي، إلى أن هناك "العديد من القتلى والمفقودين"، وأن عددًا من الجثث رؤوسها مقطوعة.

وقد أوضح موقع Pinnacle News الموزمبيقي الناطق باللغة البرتغالية، أن عشرات المدنيين تم قطع رؤوسهم وأن ما لا يقل عن 21 من أفراد القوات الحكومية قتلوا على يد عناصر الجماعات المتصلة بنتظيم "داعش" الإرهابي الذين هاجموا مدينة بالما قبل أيام من ثلاثة محاور.