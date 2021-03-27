السادات: فحص 300 صحفية لأمراض سرطان عنق الرحم مجانًا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه

وقع الكاتب الصحفي وائل السادات المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، صباح اليوم، بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم، برئاسة الخبير المصري العالمي في جراحات سرطان عنق الرحم الدكتور محمد العزب، لتقديم خدمة الفحص والمتابعة باحدث الأجهزة والاختبارات على مستوى العالم، لعدد 300 صحفية من أعضاء نقابة الصحفيين، مجانًا، بتكلفة تصل إلى مليون و200 ألف جنيه.





وقال "السادات" في بيان له، إن ذلك يأتي تقديرًا من الجمعية لجهود الصحفيات المصريات في خدمة المجتمع، ولتوفير حماية حقيقية لهن من هذا المرض اللعين، الذي ارتفعت نسب الإصابة به مؤخرًا بشكل لافت، وتتكلف قيمة فحص الحالة الواحدة 4000 جنيه، مما يجعل الفحص غير متاح لعدد كبير من السيدات، وعبء يحتاج للدعم.





وأعلن "السادات" عن توقيع البروتوكول اليوم، على أن يبدًا التنفيذ في الأول من إبريل، ولمدة 6 أشهر، بواقع 50 حالة شهريّا، يتخللها إقامة مؤتمر عام للتوعية بالقاهرة والإسكندرية، لتوعية الصحفيات من مخاطر هذا المرض، وكيفية الوقاية والعلاج.





وأضاف أن الخدمة المُقدمة للصحفيات الفحص بأحدث الأجهزة في العالم، والتي تتوفر في مصر لأول مرة، وكذلك إجراء تحاليل وإشاعات، واستخدام أدوات فحص خاصة لكل مريضة على حدى، وتطبيق برتوكول الحماية المهنية والصحية العالمي في الفحص والمتابعة، ويتم استقبال أي حالات طارئة من اليوم وحتى بداية تطبيق البرتوكول بشكل مباشر، على أن توفر الجمعية خطابات لاستقبال الحالات من خلال النقابة أو بالتواصل المباشر مع الزميل، للحصول على خطاب التحويل لتلقي الخدمة.





وأكد "السادات" أن التغطية تشمل زيارة إلى محافظة الدقهلية والإسكندرية والإسماعيلية، كمراكز حيوية تتوسط عدد من المحافظات، وتكون باقي الأعداد من خلال مراكز المبادرة بالقاهرة، ويشترط في الحالات الراغبة في الفحص، أن تكون متزوجة أو سبق لها الزواج، ثم تكون الأولولية لمن تعاني من نزيف في بعض الأحيان أو تغيير حاد وغزارة في فترة الحيض، أو آلام شديدة بالرحم، أو إفرازات مهبلية غريبة، حيث تصبح هذه الحالات مُعرضة أكثر من غيرها للإصابة، وتستوجب الفحص السريع.



