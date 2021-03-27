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الخطوط السعودية تعلن عن وظائف إدارية للرجال والنساء

السبت 27/مارس/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
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أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن توفر وظائف إدارية بمسمى منسق إداري للعمل في مدينة جدة، للرجال والنساء، من حملة الثانوية أو الدبلوم فأعلى، دون اشتراط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الخطوط السعودية أنَّه يشترط في المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الثانوية العامة كحدّ أدنى أو الدبلوم فأعلى في أي من التخصصات الإدارية، ومستوى متقدم في اللغة الإنجليزية ومهارات في استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

وأشارت الشركة إلى مزايا للمقبولين تتضمن: راتب شهري تنافسي، وبدل نقل، وبدل سكن، وتأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين، وقسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين.

وأشارت إلى أنَّ الوثائق المطلوبة تشمل: السيرة الذاتية، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة من المؤهل (الثانوية كحد أدنى) موضحًا بها المعدل الإجمالي، ونسخة من معادلة الشهادة للحاصلين عليها من خارج المملكة، وصورة من كشف الدرجات.

وأضافت أن التقديم متاح حاليًا وحتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 مارس 2021م.

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