تفاصيل مران الزمالك.. أبو الفتوح يؤدي فقرة تأهيلية وتدريبات قوية لحارسي الفريق

يؤدي أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية على هامش التقسيمة التي تقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.









وقام فتوح بالركض الخفيف بمحيط الملعب، بجانب بعض التدريبات التأهيلية الأخرى، تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.









ووضع الجهاز الفني للفريق برنامج بدنيا للاعب، بعد حصوله على راحة سلبية لعدة أيام بعد إصابته بنزلة برد.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.









خاض ثنائي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد نادر السيد والسيد عطية تدريبات قوية تحت إشراف أوليفيرا مدرب حراس الفريق.





واعتمد المدرب خلال هذة الفقرة على تدريب الثنائي على بعض الأمور الفنية الخاصة، منها التعامل مع التسديد من مسافات قريبة.





ويخوض الفريق حاليا تقسيمة قوية بين فريقين بمشاركة محمد عواد ومحمد أبو جبل حارسي الفريق.





ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل، بالجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



