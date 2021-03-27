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المطيري يتقدم لرئاسة النصر في مواجهة آل معمر

السبت 27/مارس/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
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تقدم غانم بن مذيكر المطيري بملف ترشحه لخوض الانتخابات على مقعد رئاسة نادي النصر، قبل دقائق من إغلاق باب الترشح للانتخابات.

وتتكون قائمة المطيري من هليل سعد الشميلان وأحمد حمزة خواجة وحمد عبدالرحمن العليان ونايف مذيكر المطيري.

وقال غانم بن مذيكر المطيري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «بفضل من الله وبرغبة من جمهور النصر العالمي، وبطلب من العضو الداعم لي، فقد تقدمت بملف ترشحي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر»، متمنيا أن يكمل مسيرة الإنجازات بنادي النصر.

وبهذا ينضم المطيري إلى السباق الانتخابي في مواجهة مسلي آل معمر الذي تقدم بملف ترشحه للانتخابات على مقعد رئاسة النصر، وذلك في إطار اتفاق بين رموز النادي.

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