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رئيس هيئة قناة السويس: حجم السفينة الجائحة جعل التعامل معها صعبًا

السبت 27/مارس/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، الذي عقده في محافظة السويس، أن حجم السفينة البنمية الجائحة جعل التعامل معها صعب، مضيفا أن لم يحدث أي وفيات أو إصابات، أو تلوث للمياه بسبب تلك السفينة، ونقدم كافة الخدمات للسفن العالقة في القناة.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر ١٥١ ترقيم القناة.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال ٩ قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة "بركة ١" والقاطرة "عزت عادل" وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".

وأوضح الفريق ربيع أن مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة أبرزها اتجاه الرياح والمد والجذر مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد.

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