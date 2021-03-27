إيناس عز الدين تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل الحالة الصحية لنجلها عقب إجرائه عملية جراحية في المخ

حرصت الفنانة إيناس عز الدين على طمأنة جمهورها على الحالة الصحية لنجلها، وذلك عقب إجرائه لعملية في المخ.



وقالت إيناس عز الدين في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن العملية مضت بسلام، وأن نجلها خرج منذ قليل من غرفة الإفائة بالعناية المركزة، لكنه مازال في المستشفى.



وتوجهت إيناس عز الدين بالشكر لكل من حرص على الاطمئنان على الحالة الصحية لنجلها.



وكانت الفنانة إيناس عز الدين قد كشفت عن إجراء نجلها لعملية جراحية في المخ، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لنجلها، وعلقت عليها قائلة: "يا رب ارحمه برحمتك، هو فرحتي، هو ابني روحي، أفرحني بشفائه يا الله ولا تحزن قلبي، أرجو الدعاء لابني الغالي هيعمل عملية في المخ".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إيناس عز الدين الدرامية مشاركتها في مسلسل "أفراح إبليس 2" مع جمال سليمان وصابرين وأحمد صفوت وهنادي مهنا، تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد خالد أمين.