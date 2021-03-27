Advertisements

إيناس عز الدين تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل الحالة الصحية لنجلها عقب إجرائه عملية جراحية في المخ

السبت 27/مارس/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
حرصت الفنانة إيناس عز الدين على طمأنة جمهورها على الحالة الصحية لنجلها، وذلك عقب إجرائه لعملية في المخ.

وقالت إيناس عز الدين في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن العملية مضت بسلام، وأن نجلها خرج منذ قليل من غرفة الإفائة بالعناية المركزة، لكنه مازال في المستشفى.

وتوجهت إيناس عز الدين بالشكر لكل من حرص على الاطمئنان على الحالة الصحية لنجلها.

وكانت الفنانة إيناس عز الدين قد كشفت عن إجراء نجلها لعملية جراحية في المخ، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لنجلها، وعلقت عليها قائلة: "يا رب ارحمه برحمتك، هو فرحتي، هو ابني روحي، أفرحني بشفائه يا الله ولا تحزن قلبي، أرجو الدعاء لابني الغالي هيعمل عملية في المخ".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إيناس عز الدين الدرامية مشاركتها في مسلسل "أفراح إبليس 2" مع جمال سليمان وصابرين وأحمد صفوت وهنادي مهنا، تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد خالد أمين.

أخبار تهمك

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 5 ساعات

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يقرر رحيل هذا الثلاثي في الميركاتو المقبل

منذ ساعة و 14 دقيقة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 4 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 9 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 19 ساعة

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ أقل من ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:46 م

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

02:45 م

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

02:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها