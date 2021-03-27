



دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب والعبادات المستحبة فيها خطوات احيائها لنيل المغفرة من الله





نستقبل اليوم ليلة من أعظم الليالي التي فضلها الله سبحانه وتعال، وهي ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة مغفرة الذنوب ليستعد العبد المؤمن لإستقبال شهر رمضان المبارك خالياً منها، ويقبل على الله في شهر الطاعة والعبادات بقلب نقي سليم معافي من الذنوب والمعاصي، حيث جاء في الحديث الشريف عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه قال:- “إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ” رواه ابن ماجه وغيرُه، وهو حديث حسن بشواهده.





فحرص النبي ﷺ، على احياء ليلة النصف من شعبان، كما روي عن السيد عائشة أنها قالت عن الرسول ﷺ أنه قال “هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطْلُعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ “. رواه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 361)، وقال: هذا مرسل جيد.





فضل ليلة النصف من شعبان

هي ليلة مغفرة الذنوب كما جاء في نص حديث الرسول ﷺ، حيث يطلع إلى الله إلى عباده في ليلة النصف من شعبان، وينزل إلى السماء الدنيا من مغرب الشمس وحتى الفجر، فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن، وشهر شعبان هو شهر رفع الأعمال وقد حث الرسول ﷺ على الإكثار من صيامه، لأنه يستحب أن يرفع عمل العبد وهو صائم، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها عن الرسول ﷺ أنه قال: إن الله تعالي ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.





كما روي عن علي ابن أبي طالب عن الرسول ﷺ أنه قال: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَتَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ فِيهَا غُرُوبَ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: “أَلا مُسْتَغْفِرٌ فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ، أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ، أَلا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ”. رواه عبدالرزاق في المصنف وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان.





موعد ليلة النصف من شعبان 1442-2021

تبدأ ليلة النصف من شعبان من مغرب شمس يوم السبت 27 مارس، وتستمر حتى فجر يوم الأحد 28 مارس، وهي ليلة مباركة عظيمة فأحرص على قيامها والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها، لنيل الأجر العظيم ومغفرة الذنوب من الله سبحانه وتعالى.





الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان

الدعاء هو من أفضل العبادات، فيكثر المسلم من الدعاء والإبتهال والتقرب من الله سبحانه وتعالى، ويسأله مما يحب من أمر الدنيا والأخرة، كما يستحب أن يكثر العبد من الإستغفار والصلاة والسلام على رسول الله، وما يقدر عليها من ركعات قيام الليل، وقراءة القرآن وأن يكون منشغلاً في هذه الليلة بذكر الله وأن يترك أمر الدنيا ويعيش مع خالقه في ليلة مباركة جلية، عسى أن يصيبه إحدى نفاحتها والتي لا يشقى بعدها أبدا، ولينال الأجر العظيم من الله والمتمثل في مغفرة الذنوب وفك الكروب وتوسعة الأرزاق.





دعاء ليلة النصف من شعبان

هناك العديد من الأدعية المستحب التقرب إلى الله بها في ليلة النصف من شعبان، ومنها ما ورد في القرآن والسنة النبوية المشرفة، فالدعاء عبادة وقد أمرنا الله سبحانه وتعال بالدعاء ووعدنا بالإجابة، مصداقاً لقوله تعال:-





- وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (غافر:60)، وقال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة:186)





- ا للَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ.





- اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: “يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ”، إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.





- “اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ” [الفاتحة: 6، 7]، (2) “رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ” [البقرة: 127]، (3) ” رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ” [البقرة: 201]، (4) ” رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ” [البقرة: 250].





- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ” [البقرة: 286]، (6) ” رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ” [البقرة: 286]،(7) ” رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ” [البقرة: 286]، (8) ” رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ” [آل عمران: 8].





- ” رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ” [آل عمران: 16]، (10) ” رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ” [آل عمران: 38]، (11) ” رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ” [آل عمران: 53]، (12) ” رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ” [آل عمران: 147]، دعاء ليلة النصف من شعبان (13) ” حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ” [آل عمران: 173].





- دعاء ليلة النصف من شعبان (14) ” رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ” [آل عمران: 191]، (15) ” رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ” [آل عمران: 193]، (16) ” رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ” [آل عمران: 194]. دعاء ليلة النصف من شعبان (17) ” وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ” [النساء: 75].





- ” رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ” [الأعراف: 23].دعاء ليلة النصف من شعبان (20) ” رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ” [الأعراف: 89].(21) ” رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ” [الأعراف: 126]، دعاء ليلة النصف من شعبان (22) ” فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ” [الأعراف: 150].





- “وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ” [الأعراف: 151]، دعاء ليلة النصف من شعبان (24) “أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ” [الأعراف: 155].دعاء ليلة النصف من شعبان (25) ” رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ” [يونس: 85، 86]. دعاء ليلة النصف من شعبان (26) ” فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ” [يوسف: 101].





- (اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم)؛ (البخاري حديث: 834). (3) (اللهم أغِثْنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا)؛ (البخاري حديث: 1014).





- (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)؛ (البخاري حديث: 1377).(5) (اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو؛ فاعفُ عني)؛ (البخاري حديث: 3294). (6) (اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين)؛ (البخاري حديث: 2932). (7) (يا رب، لا غنَى لي عن بركتك)؛ (البخاري – حديث: 3391). دعاء ليلة النصف من شعبان (8) (اللهم أحيِني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي)؛ (البخاري حديث: 5671).





- (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتَني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)؛ (البخاري حديث: 6306). (10) (اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، واجعل لي نورًا)؛ (البخاري حديث: 6316)



