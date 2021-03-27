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عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

السبت 27/مارس/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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انهار جزء من عمود حديدي بمحيط كوبري ترسا الجديد على سيارة ميكروباصين بمنطقة المريوطية غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأصيب شخص جراء الحادث، وتم نقله إلى المستشفى.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالواقعة التي شهدتها منطقة المريوطية.

ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.. وسنوافيكم بباقي التفاصيل.
عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية
عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية
عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية
عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية
عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية
عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

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