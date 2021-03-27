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فلسطين تسجل 1319 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 03:46 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم السبت، 1319 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 23 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، سجل قطاع غزة 605 إصابات من مجمل الحالات الجديدة.

 

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الضفة الغربية تخضع لإغلاق جزئي من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً من الأحد إلى الخميس، ولإغلاق كلي يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

وقد أفادت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأنه تم تسجيل 262220 إصابة منذ بدء الجائحة قبل حوالي عام، فضلاً عن وفاة 2810.

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