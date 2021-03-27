Advertisements

رئيس هيئة قناة السويس: 321 مركب في الانتظار بسبب جنوح السفينة

السبت 27/مارس/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الفريق أول أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إننا قمنا بتشكيل غرفة عمليات للتعامل مع السفينة الجانحة بقناة السويس ومواكبة الحدث لحظة بلحظة.

وأضاف "ربيع"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن عدد السفن في الانتظار الان بقناة السويس يصل لـ 321 سفينة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تقدم كل الدعم اللوجيستي للسفن العالقة بسبب جنوح السفينة.

ووجه، الشكر للدول التي قدمت عروضًا للمساعدة مثل الولايات المتحدة الامريكية والصين واليونان والإمارات، ويتم دراسة كافة العروض، موضحًا أنه يمكن ان يحتاجوا لمساعدة في تفريغ الحاويات بعض الاتفاق مع شركة الانقاذ الهولندية.

أخبار تهمك

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 13 ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ أقل من ساعتين

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 10 ساعة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يقرر رحيل هذا الثلاثي في الميركاتو المقبل

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ حوالي 5 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:46 م

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

02:45 م

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

02:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها