رئيس هيئة قناة السويس: 321 مركب في الانتظار بسبب جنوح السفينة

قال الفريق أول أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إننا قمنا بتشكيل غرفة عمليات للتعامل مع السفينة الجانحة بقناة السويس ومواكبة الحدث لحظة بلحظة.



وأضاف "ربيع"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن عدد السفن في الانتظار الان بقناة السويس يصل لـ 321 سفينة.



وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تقدم كل الدعم اللوجيستي للسفن العالقة بسبب جنوح السفينة.



ووجه، الشكر للدول التي قدمت عروضًا للمساعدة مثل الولايات المتحدة الامريكية والصين واليونان والإمارات، ويتم دراسة كافة العروض، موضحًا أنه يمكن ان يحتاجوا لمساعدة في تفريغ الحاويات بعض الاتفاق مع شركة الانقاذ الهولندية.

