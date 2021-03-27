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اللجنة النوعية لشباب الوفد تنعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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نعت اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد برئاسة المهندس محمد فؤاد سكرتير عام مساعد الحزب ضحايا حادث قطاري سوهاج الذي أسفر عن وفاة 32 شخص وإصابة 165 آخرين.
وقدمت اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد خالص تعازيها لذوي ضحايا الحادث الأليم، داعية المولى عز وجل أن يربط على قلوب أهالي الضحايا وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسكينة، وأن يمنّ الله على المصابين بالشفاء العاجل.
ووجه سكرتير عام مساعد حزب الوفد الشكر لشباب وأبناء محافظات الوجه القبلي على مبادرتهم بمساعدة الضحايا في موقع الحادث وفي المستشفيات وكذلك أسر المصابين.
كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم، بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة 165 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج. شي

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