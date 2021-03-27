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القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد مشروع مبنى المعامل المركزية وتجديد ملاعب الجامعة

السبت 27/مارس/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفر سعد، والمقام على مساحة 1500 متر مربع بتكلفة 78 مليون جنيه، لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة، كذلك تفقد إنشاء عدد 2 مبنى مخازن بإجمالي مساحة 2500 متر.

جاء ذلك يرافقه الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، وأيمن بيومي القائم بأعمال أمين الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ومهندسي الإنشاءات.

كما تفقد الجيزاوي يرافقه الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، مشروع تجديد ملاعب الجامعة والمكون من ملعب كرة قدم قانوني نجيل صناعي، وملعب خماسي أرضية نجيل صناعي، وملعب متعدد أرضية ترتان ومضمار ألعاب قوى أرضية ترتان، ومنطقة الرمي جله وقرص ورمح أرضية نجيل طبيعى ومنطقة وثب طويل.

كما تفقد آخر التجديدات التي تجرى لتطوير مبنى نادي أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا على أهمية استغلال كافة المنشآت والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات تعوق تشغيلها.

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