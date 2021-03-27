لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.. إغلاق أحد المولات الكبرى بتبوك









أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة تبوك، أحد المولات التجارية الكبرى بمدينة تبوك، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.





وأوضح مدير عامّ فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري، أن هذا الإجراء جاء بسبب عدم التزام المول بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.



