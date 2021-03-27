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لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.. إغلاق أحد المولات الكبرى بتبوك

السبت 27/مارس/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
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أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة تبوك، أحد المولات التجارية الكبرى بمدينة تبوك، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مدير عامّ فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري، أن هذا الإجراء جاء بسبب عدم التزام المول بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة التجارة، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

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