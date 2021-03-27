رئيس قناة السويس: التحقيق في سبب جنوح السفينة عقب تعويمها

قال الفريق أول أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك 14 قاطرة تشارك في عمليات تعويم السفينة الجانحة.



وأضاف "ربيع"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الفيديو المتداول لمحاولة لف السفينة اكثر من مرة غير صحيح؛ لكون المرشد يخرج في غاطس قناة السويس قبل دخول السفينة لعمل اختبارات للماكينات والدفة، منوهًا بأنه سيتم التحقيق في سبب جنوح السفينة عقب تعويم السفينة، معقبًا: "همنا الشاغل دلوقتي تعويم السفينة وكل واحد هياخد حقه والبلد هتاخد حقها".



وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك سيناريوهات بديلة للتعامل مع السفينة الجانحة حال تعثرت عملية التعويم، موضحًا أن هناك بوادر نجاح في التعويم ظهرت مساء أمس، وكنا متفائلين أن ننتهي من التعويم بالأمس ولكن هذا لم يحدث، منوهًا بأن هذا الحادث قد ينتج عن أكثر من سبب، فقد يكون نتيجة خطأ فني أو خطأ شخصي، بالإضافة لسرعة الرياح، وهذا ما ستظهره التحقيقات فيما بعد.

