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انتهاء الشوط الأول من تقسيمة مران الزمالك

السبت 27/مارس/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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انتهى الشوط الأول من التقسيمة التي يخوضها الفريق على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بتقدم الفريق صاحب القميص الأسود على الفريق صاحب القميص المووف بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل الفريقين كالآتي:

الفريق صاحب القميص الأسود والذي قاده أحمد عبد المقصود 

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : محمد عبد السلام، حسام عبد المجيد، حاتم محمد، حمزة المثلوثي

في خط الوسط : أيمن حفني، محمود عبد العزيز “زيزو”، ياسين مرعي، حسين فيصل، وحسام أشرف

في خط الهجوم : حميد أحداد.

الفريق صاحب القميص الموف والذي قاده أسامة نبيه

في حراسة المرمى : محمد أبو جبل

في خط الدفاع : محمد عبد الغني، محمود علاء، حازم إمام، محمد عبد الشافي

في خط الوسط : إسلام جابر، محمد أشرف “روقا”، أشرف بن شرقي، ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”، ويوسف إبراهيم “أوباما”

في خط الهجوم : مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء للتقسيمة كلا من: أحمد نادر السيد، والسيد عطية، سيف فاروق جعفر، رضا محمد ، ومحمد حسام بيسو.

سجل مروان حمدي الهدف الأول في الدقيقة ١٤ من الشوط الأول للفريق صاحب اللون الموف، في مرمى محمد عواد الذي يلعب مع الفريق صاحب اللون الأسود، وجاء الهدف من تمريرة حاسمة من شيكابالا لمروان تعامل معها المهاجم، وقام بمرواغة الدفاع والتسديد في مرمى عواد.

تعادل حميد أحداد للفريق صابح اللون الأسود في الدقيقة ١٨ من الشوط الأول بعد انطلاقة من الجانب الأيسر راوغ فيها الدفاع، وسدد في مرمى محمد أبو جبل.

سجل حسام عبد المجيد مدافع الفريق ذو اللون الأسود الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ٢٣ بعد ركنية متقنة من حسين فيصل من الجانب الأيسر استقبلها عبد المجيد برأسه ليسكنها شباك أبو جبل.

شهد الشوط الأول سجالا قويا بين الفريقين، وأداء بدنيا رائعا، وتألق من جانب الفريق صاحب اللون الموف مروان حمدي بشكل لافت للنظر حيث سجل هدفا، وشكل حازم إمام وشيكابالا جبهة قوية كما تألق محمود علاء ومحمد عبد الغني، وتصدى أبو جبل لفرصيتين محققتين.

على مستوى هجمات الفريق صاحب القميص الأسود فقد لفت حميد أحداد الأنظار بشدة وساهم في تسجيل هدف رائع ، إضافة إلى المحاولات المستمرة على مرمى أبو جبل، كما تألقت مجموعة الناشئين، حاتم محمد وحسام عبد المجيد في الدفاع وحسام أشرف وحسين فيصل في الجانب الهجومي، كذلك أدى محمود عبد العزيز شوطا قويا مع ياسين مرعي.

من جانبه حرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني على منح التعليمات للاعبين خلال الشوط الأول مع متابعة كل صغيرة وكبيرة لتصحيح الأخطاء.

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