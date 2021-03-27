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الفلبين تشدد القيود 24 مليون شخص بسبب كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 03:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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فرضت السلطات الفلبينية، السبت، حجرًا على 24 مليون شخص في مانيلا وضواحيها في ظلّ صعوبات تواجه المستشفيات نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.

 

وقالت السلطات الفلبينية: "اعتبارًا من الإثنين، سيكون على الناس العمل من المنزل باستثناء الوظائف التي تعتبر أساسية، وسيتم إيقاف النقل العام".

 

وأضافت السلطات الفلبينية، أنها ستمنع أيضًا التجمعات العامة وتغلق المتاجر غير الضرورية، مع حظر تجول ليلي بين السادسة بعد الظهر والخامسة فجرًا.

 

وجاءت هذه القيود في المدينة التي تمثل أكبر المراكز الاقتصادية للبلاد ويعيش فيها خمس سكانها، مع تزايد أعداد الإصابات بالفيروس نتيجة تفشي نسخه المتحورة.

 

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فيروس كورونا حظر القيود الفلبين 24 مليون شخص

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