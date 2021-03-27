المركزي السعودي يوضح حقيقة تعرض أحد العملاء لعملية احتيال





تابع البنك المركزي السعودي، الأنباء المتداولة مؤخراً في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد العملاء لعملية احتيال مالي، نتج عنها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة، من خلال استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها.

وبناءً على ذلك قام البنك المركزي فوراً بتشكيل فريق للتحقق من الأمر والاطلاع على حيثياته، فتبين أن جهة التمويل المشار إليها في المقطع هي شركة تمويل مرخصة حديثاً من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، وجرى على إثر ذلك توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال، مع استمرار البنك المركزي في العمل على استكمال التحقق من الجوانب كافة، واتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية.