Advertisements

تعرف على المبارايات التي سيغيب عنها حمدي فتحي مع الأهلي

السبت 27/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
Advertisements
أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب حمدي فتحي لاعب المارد الأحمر عن صفوق القلعة الحمراء لمدة لا تقل عن شهرين بعد أن تأكدت إصابته بكسر في اليد أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني الأول أمام كينيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا.


ويغيب حمدي فتحي عن الأهلي عن مبارايات الفريق في شهر أبريل المقبل وهي كالتالي:

3 أبريل، المريخ السوداني ضد الأهلي
9 أبريل، الأهلي ضد سيمبا التنزاني
14 أبريل، الأهلي ضد النصر في كأس
18 أبريل، الزمالك ضد الأهلي
24 أبريل، إنبي ضد الأهلي
الجمعة 30 أبريل، الأهلي ضد الجونة

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني والمقرر لها الثالث من أبريل المقبل في إطار الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة أفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابو الاهلي حمدي فتحي مع الأهلي حمدي فتحي الأهلي

أخبار تهمك

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 10 ساعة

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 27 دقيقة

كارتيرون يقرر رحيل هذا الثلاثي في الميركاتو المقبل

منذ ساعة و 13 دقيقة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ ساعة الا ربع

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ أقل من ساعتين

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 9 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

مواعيد مواجهات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يفقد 6 لاعبين دفعة واحدة أمام سيمبا بدوري الأبطال

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:46 م

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

02:45 م

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

02:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها