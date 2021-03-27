تعرف على المبارايات التي سيغيب عنها حمدي فتحي مع الأهلي

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب حمدي فتحي لاعب المارد الأحمر عن صفوق القلعة الحمراء لمدة لا تقل عن شهرين بعد أن تأكدت إصابته بكسر في اليد أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني الأول أمام كينيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا.









ويغيب حمدي فتحي عن الأهلي عن مبارايات الفريق في شهر أبريل المقبل وهي كالتالي:





3 أبريل، المريخ السوداني ضد الأهلي

9 أبريل، الأهلي ضد سيمبا التنزاني

14 أبريل، الأهلي ضد النصر في كأس

18 أبريل، الزمالك ضد الأهلي

24 أبريل، إنبي ضد الأهلي

الجمعة 30 أبريل، الأهلي ضد الجونة





ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني والمقرر لها الثالث من أبريل المقبل في إطار الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة أفريقيا.



