التحق بفرقة چورچ الأبيض وعاش أيامه الأخيرة في عزلة.. مالا تعرفه عن محمد توفيق بمناسبة ذكري وفاته

فنان لم يختلف أحد على عبقريته الفنية وبريقه الفني ، فكان المخرجين يلتقطوا من أدائه قواعد جديدة للتمثيل ، فقد وهبه الله موهبه رائعه للفن وعاش اكثر من مايقرب من 75 عام من حياته ، ولكنه رغم كل ذلك لم يأخذ حقه الذى يستحقه بين أبناء جيله، هذا الشخص هو الممثل العبقرى محمد توفيق الذى يكون اليوم ذكرى وفاته حيث أطلق عليه لقب شيخ الممثلين، وقام بالعديد من الأدوار المختلفه والمركبه







محمد توفيق ولد بمحافظة الغربية بمدينة طنطا، وكان من عائلة العجيزي وهى عائلة عريقة عرفت بالحركة الوطنية وسميت منطقة كاملة فى مدينة طنطا باسم عائلته وهى منطقة العجيزي، وأنتقل إلى حلوان وقد ظهرت موهبته فى المرحلة الإبتدائية، وبعد المرحلة الثانوية ألتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وكان من أوائل دفعات المعهد وبعد تخرجه ألتحق بفرقة چورچ الأبيض ولكنه قرر أن يسافر للولايات المتحدة ليكمل دراسة التمثيل وتتلمذ على يد الممثل العالمى لورانس أوليفيه وبسبب الحرب العالمية الثالثة لم يستطع الرجوع لمصر فعمل مخرجا بالإذاعة البريطانية فى القسم العربى .





لم يقتصر ابداع هذا الفنان فى السينما والتلفزيون فقط بل فى المسرح أيضا ومن أوائل عروضه " عاصفة فى البيت " وكانت من بطوله رائد المسرح چورچ الأبيض وبطوله حسين رياض وفردوس محمد ، وكذلك مسرحية " عايز أحب " من بطوله إسماعيل يس ، وأهتم أيضا بالمسرح الغنائى فأخرج مسرحية سيد درويش ، قدم مايقرب من ٢٠٠ عمل فنى وكان أخرها فيلم بدر عام ٢٠٠١ ، وكان من أهم الأعمال التى قدمها " لك يوم ياظالم " وكانت حينها موهبته فى كامل النضوج ولكن لم يكرم من بلده وهذا الأمر أحزنه وقال فى إحدى اللقاءات او قدمت هذا العمل فى أمريكا لحصلت على جائزة الأوسكار .





عاش توفيق أيامه الأخيرة فى شبه عزله تامه ولم يدق بابه أو يرن هاتفه حتى توفاه الله فى مثل هذا اليوم عن عمر يناهز ٩٥ عام فكان من أكثر الممثلين التزاما في هذه الفتره..