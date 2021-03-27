ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل منافسات الجولة الثلاثون

يعتلي فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الانجليزي في نسختها الجارية 2020/2021، برصيد 71 نقطة متفوقا على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.









ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب الدوري الانجليزي قبل انطلاق الجولة الثلاثين والتي تبدأ مبارياتها يوم الجمعة الموافق الثالث من أبريل المقبل:-





1- مانشستر سيتي 71 نقطة

2- مانشستر يونايتد 57 نقطة

3- ليستر سيتي 56 نقطة

4- تشيلسي 51 نقطة

5- وست هام 49 نقطة

6- توتنهام 48 نقطة

7- ليفربول 46 نقطة

8- إيفرتون 46 نقطة

9- أرسنال 42 نقطة

10- أستون فيلا 41 نقطة

11- ليدز يونايتد 39 نقطة

12- كريستال بالاس 37 نقطة

13- ولفرهامبتون 35 نقطة

14- ساوثهامبتون 33 نقطة

15- بيرنلي 33 نقطة

16- برايتون ألبيون 32 نقطة

17- نيوكاسل يونايتد 28 نقطة

18- فولهام 26 نقطة

19- وست برومتش ألبيون 18 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة