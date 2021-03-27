Advertisements
تداولات البورصة تقفز لـ 15.9 مليار جنيه خلال أسبوع الخسائر
السبت 27/مارس/2021 - 04:00 م
نيفين سمير
Advertisements
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تراجع كبير للمؤشرت وتسجيل خسائر بـ 18.2 مليار جنيه مضغوطة بمبيعات حادة من قبل الأجانب والعرب ، فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو البيع
وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي إلى 15.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.562 مليار ورقة منفذة على 193 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.290 مليار ورقة منفذة على 178 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وبلغ إجمالى قيمة التداول في بورصة النيل نحو 21.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 25.4 مليون ورقة منفذة على 2160 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 30.46% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 69.54%، وذلك طبقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 736.4 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 59.9 ألف عملية ، وبلغت قيمة التداول بـ" EGX 70" نحو 2.2 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 97.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ" EGX 100" نحو 4.1 مليار جنيه بحجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 157 ألف عملية.
Advertisements