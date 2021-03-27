رئيس هيئة قناة السويس: ندرس حاليا الاستعانة بأحد العروض الدولية لتعويم السفينة الجائحة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، الذي عقده في محافظة السويس، أن مهمة التكريك في إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة، وذلك للوصول للغاطس الملائم لتعويم السفينة والذي يتراوح من ١٢ إلى ١٦ مترا، وندرس حاليا الاستعانة بأحد العروض الدولية لتعويم السفينة الجائحة في القناة، وذلك كأحد العروض البديلة، لافتا انني اتجنب تخفيف الحملة في الوقت الحالي.



وأكد الفريق أسامة ربيع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميا وضع السفينة الجائحة وباهتمام لحظة بلحظة، لافتا أن شركة SMIT الهولندية واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإنقاذ البحري، أشادت بالإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة.



وأشار رئيس هيئة قناة السويس، أن عدد السفن المتواجدة في الانتظار في القناة هي 321 سفينة نقدم لها كافة الخدمات اللوجستية، مؤكدًا إننا تلقينا عروض عن عدة مساعدات من عدة دول، وسوف نخفف حمولة السفينة لو لم ننجح في تعويم السفينة.



أن حجم السفينة البنمية الجائحة جعل التعامل معها صعب، مضيفا أن لم يحدث أي وفيات أو إصابات، أو تلوث للمياه بسبب تلك السفينة، ونقدم كافة الخدمات للسفن العالقة في القناة.



وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر ١٥١ ترقيم القناة، وتم البدء عدة مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال ٩ قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة "بركة ١" والقاطرة "عزت عادل" وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".، ولم تتوافر عدة عوامل مساعدة أبرزها اتجاه الرياح والمد والجذر مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد.



وثمن رئيس هيئة قناة السويس ما تقدّمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة في تلك الجهود، وتتطلع للتعاون معها في هذا الصدد تقديرًا لهذه المبادرة الطيبة والتي تؤكد على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلديّن.

